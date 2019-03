La Fiscalía se querella contra Torra por desobediencia por no quitar los lazos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ellos solos se descalifican, están las imágenes que valen más que mil palabras, los policías y guardias civiles saliendo de los hoteles increpados y empujadoos, escupidos ....por no decir los momentos de incertidumbre vividos por todos los españoles No hay derecho ojalá al juez no le duelan prendas y aplique la ley con toda contundencia.