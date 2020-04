El Gobierno evita aclarar las medidas de relajación: "No queremos especular"

Si se autoriza que se pueda pueda salir a hacer ejercicio fuera de casa, quiere decir que si salgo al parte a dar una vuelta no puedo y si voy a correr en chándal si? lo de la obligatoriedad de las mascarillas, para ello deberían poner los medios de que se puedan tener, no puedes obligar a usar mascarillas si no existen para la gente de la calle. Lo que habríamos adelantado con la recomendaciones de la OMS y hacer todo esto dos semanas antes, sólo dos semanas antes.