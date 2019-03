El Gobierno rechaza "con toda firmeza" que México exija disculpas a España

El Gobierno emitió este lunes por la noche un comunicado en el que "lamenta profundamente" las cartas enviadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a Felipe VI y al Papa Francisco en las que solicita que España y el Vaticano pidan disculpas por los abusos cometidos durante la conquista del actual territorio mexicano.

El Ejecutivo confirma que recibió la misiva el pasado 1 de marzo y subraya que rechaza el contenido "con toda firmeza". El presidente mexicano explica en Twitter que en esa carta pide que se haga "un relato de agravios" por las "violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz", lamenta.

"La llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria", responden fuentes gubernamentales.

La Moncloa reitera su "disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación", pone en valor el "enorme caudal de afecto" existente entre ambos países y defiende la cooperación para "afrontar con una visión compartida los retos futuros".

Venezuela, telón de fondo

Las cartas llegan después de que Pedro Sánchez realizase una visita oficial a México, el pasado enero, donde se reunió con López Obrador. A pesar de la sintonía en gran parte de las cuestiones que se abordaron, el mandatario mexicano rechazó la propuesta del español para formar parte del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que trata de mediar en la crisis de Venezuela.

AMLO no ha llegado a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado bajo el argumento de defensa de la neutralidad. "No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos, por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan", señaló López Obrador en una conferencia de prensa junto a Sánchez.