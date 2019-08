Los hogares pagan 350  más de luz, agua y gas que al inicio de la crisis

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿Y por que no dicen las causas?. La de la luz está muy clara, pero los medios de comunicacion amigos, lo callan y los otros no dicen nada por temor a ser señalados. La luz, porque tenemos que pagar las cuantiosas subvenciones que se dan a las llamadas renovables. En Cáceres porque no obligan a pagar treinta millones de euros mas intereses) con el recibo del agua el deficit que unos politicos malos administradores dejaron.