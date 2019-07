Iglesias exhibe su enfado con Sánchez y avisa que no aceptará ser "mero decorado"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subido a la tribuna del Congreso para mostrar su enfado con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, después de que las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos encallaran por el reparto de carteras ministeriales. "Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar", ha sentenciado.

Además, el candidato de Unidas Podemos ha recriminado al líder socialista un discurso de investidura en el que no ha hecho mención a Cataluña, "un conflicto grave", y en el que ha buscado que los de Pablo Casado y Albert Rivera faciliten la investidura. "Me llama la atención que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, le pida la abstención a PP y Cs", ha asegurado para, tirando de ironía, sugerirle que no busque también el voto en blanco de Vox.

En este sentido, Iglesias ha advertido a Sánchez que si sigue buscando los apoyos de la derecha "hay mucha gente que podría pensar que lo que desea no es un gobierno estable de izquierda sino que desea ser presidente a toda costa". Una crítica en la que ha insistido al señalar que la actitud del PSOE podría dejar entrever que "lo prioritario es el poder y no aplicar un programa de izquierdas".

También ha pedido a Sánchez que "disimule un poco" su desinteres de conformar un gobierno bicolor con Unidas Podemos. En este sentido, ha sacado a acolación la propuesta del líder del PSOE de reformar el artículo 99 de la Constitución española para facilitar la formación de Gobierno , algo que, en su opinión, "revela que no quiere o no querria llegar a un acuerdo" con los morados.