La Junta destaca la normalidad en el servicio de transporte de viajeros

Todo con normalidad? Será una broma,no?.Yo lo cambiaría por "caos general". Gente que se encontró con que había desaparecido la línea de autobuses por arte de magia y tuvieron que recurrir a blablacar, empleados que "ellos no sabían nada", incluidos los conductores que sonriendo te decían que no tenían ni idea de la hora a la que llegaríamos al destino. En mi caso, fueron casi 3 horas desde Badajoz a Zafra, previo paseo por media provincia. El número de autocares que cubrían la línea Badajoz- Sevilla se ha reducido hasta el extremo de dejarlo en un único autobus al día. Ahora ya no solo estamos sin tren, nos han dejado hasta sin autobuses. V-E-R-G-O-N-Z-O-S-O