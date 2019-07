"Lo único que cambió fue mi nombre"

La realidad de las personas trans sigue estando cargada de desconocimiento, prejuicios y estigmatización, a pesar de ser simplemente una manifestación más de la diversidad. En todas las partes del mundo hay personas trans. Áxel, de 10 años, vive en Madrid y es una de ellas. Su madre y su padre saben que siempre ha sido feliz y no están por la labor de que deje de serlo.

-Además de como niño trans, qué más te define?

-Nunca lo había pensado Soy muy bueno jugando al fútbol! Soy hijo único, estoy en 5 de primaria una vez saqué un 10 en inglés.

-¿Qué asignatura se te da mejor?

-Gimnasia No, música. En 3 empecé a tocar la flauta y en este curso ya leo directamente en partituras.

-Te gusta mucho el fútbol... ¿de qué equipo eres?

-Me gusta el Atleti Luego el Barça, el Madrid y la Juventus Pero porque están Ronaldo y Messi.

-¿Y qué te gustaría ser de mayor?

-Futbolista profesional! El año pasado quería ser policía, y mi padre y mi madre dicen que también quería conducir helicópteros.

-¿Qué recuerdos tienes de cuando eras más pequeño?

-No me acuerdo de mucho Hay una cosa que me hace mucha gracia de cuando yo era pequeño: en vez de decir jarabe decía garaje, y cuando me ponía pachucho le pedía a mi madre 'garaje'. Yo tenía un garaje de juguete y ella no entendía por qué quería ponerme a jugar si estaba malo. También una vez me quedé en casa de mi tía, quería ver Micky Mouse y decía Piti Kos, y ella se volvía loca porque no entendía qué quería. Pero helicóptero me salía a la primera! Debía de tener unos 2 años.

-¿Áxel, por qué te llamas así?

-Porque me gustó. Lo saqué de internet, de una página de nombres, el primero casi que vimos, en la primera página. Miramos tres o cuatro nombres y ese es el que más nos gustó a todos. Sale en una serie, en el libro de Lengua, en dos juegos Lo elegí en marzo del año pasado. Ya ha pasado más de un año! Me parece como si la cabalgata de Navidad hubiera sido ayer y ya estamos en verano.

-¿Conoces a más personas que hayan escogido su nombre?

-Carlos, creo que él lo eligió, o si no fue su hermana. Él es el hijo de una amiga de mi madre que está en Sevilla y también es trans. Tiene mi misma edad y nos gustan las mismas cosas: el fútbol, la tirolina, las máquinas de videojuegos, los muñecos de madera que se mueven, el piano Una vez me quedé a dormir en su casa y nosotros yupi!. Pero a la hora del baño me daba vergüenza, y su madre me dijo que daba igual, que los dos éramos iguales. Y al final ya no nos daba vergüenza. Para desnudarnos a la vez dijimos una, dos y patata, y nos empezamos a reír.

-¿Has tenido alguna vez algún problema en el médico?

-En la revisión de los 9 años de la enfermera me dijeron que mi cuerpo iba a ir cambiando y sí que estuve angustiade Áxel utiliza la terminación en 'e' para expresar género neutro. Mi madre dice que yo no quería que me saliera pecho ni que me bajase la regla, aunque yo solo me acuerdo de cuando entré por la puerta.

-¿Qué te dijeron en el cole la primera vez que contaste que ahora te llamabas Áxel?

-Llegué al cole y, de repente, me dijeron: Hola, Áxel. Yo tenía muchas ganas de que se lo dijéramos a todo el mundo cuanto antes. Mi madre y mi padre habían avisado, se había corrido la voz y ya todo el mundo lo sabía y, sin más, bien. Lo único que cambió fue mi nombre. Soy el primer niño trans de mi cole, pero nunca ha habido problemas. Hubo un tiempo en el que creía que era lesbiana. Lo vi en la tele y le pregunté a mi madre que qué era eso y pensé que era lo que me pasaba, pero luego me di cuento de que no.

-¿Siempre has vestido de la misma forma?

-Sí, no me gustaban nada las faldas ni los vestidos. Ni nada rosita, no, no, no; si veo algo rosa me piro. En el cole tenía uniforme y tenía que llevar falda, pero no, no, no. Desde que me puse pantalones algunas chicas me han copiado, en el colegio dejan.

-¿Por qué crees que es importante que cuentes todo esto en un medio de comunicación?

-Para ayudar, para que no haya 'bullying'.