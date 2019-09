Más de 200 alcaldes se comprometen a impulsar el desarrollo sostenible

El pasado 29 de julio se agotaron los recuros que tenía La Tierra para todo el año. Desde entonces estamos «esquilmando» al plantea y la consecuencia final es el cambio climático, a medio grado de la temperatura de no retorno. «El año pasado fue en agosto, este en julio y el que viene problamente será antes», explicó el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a los más de 200 alcaldes que ayer se dieron cita en Mérida para rubricar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Se trata del primero de los actos institucionales celebrados con motivo del Día de Extremadura, un acto recuperado por los socialistas en la anterior legislatura (en 2017 se firmó el Pacto por el Ferrocarril y en 2018 se conmemoró el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía y el 40 aniversario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos) al que asistieron ediles de todos los colores y signos políticos, los miembros del Ejecutivo regional, la presidenta de la Asamblea y la delegada del Gobierno, el presidente de la Fempex (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura) Francisco Buenavista representantes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos y también el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

reforestación / Fernández Vara dijo en su intervención que son los ayuntamientos quienes están «en mejores condiciones» para cumplir los Acuerdos de París, ya que «la gobernanza desde lo local es lo único que puede hacer cambiar lo global». En este sentido, anunció que una vez se constituya la nueva Federación de Municipios y Provincias, Extremadura apostará de manera «contundente» por la recuperación de la masa forestal perdida en los incendios para absorber los gases contaminantes.

En su intervención, el presidente también habló de otros «retos» que tiene el municipalismo por delante en esta legisaltura, entre ellos el desarrollo de la Ley de Autonomía Local para «insertar» a los municipios en la organización de la comunidad autónoma. «Os estoy pidiendo ayuda para construir de abajo a arriba lo que hace 40 años se empezó al revés», apuntó. Por último, Vara invitó a todos los extremeños a celebrar el Día de Extremadura «desde la más profunda emoción pero también con intensa reivindicación» para que España salde la «deuda» que tiene con Extremadura en materia de infraestructuras, una deuda que ha impedido a la región «avanzar a la velocidad que a todos nos hubiera gustado».

El compromiso de los ayuntamientos con los ODS se plasma ya en algunos municipios como Almendralejo, que cuenta con una concejalía dedicada a este fin, según destacó ayer su alcalde, José María Ramírez, en declaraciones a los medios. El primer edil de Don Benito, José Luis Quintana, destacó su apuesta por la gestión eficiente del agua y la alcaldesa de Feria, Manuela Cornejo, subrayó el papel de concienciación que pueden desarrollar los municipios, aunque para ello demandó a la Junta apoyo económico.

Por último, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Juan Carlos Santana, explicó que en el municipio ya se han hecho batidas para la limpieza de residuos y señaló que la reforestación de la dehesa será una de sus prioridades. «Esperamos que esto que nos ha anunciado el presidente no caiga en saco roto, porque no olvidamos que hasta hace pocos meses han querido una mina a cielo abierto en nuestra comarca y ese no es el plan para una Extremadura verde y limpia», dijo.

A propósito del acto celebrado ayer en Mérida, el líder del PP regional, José Antonio Monago, afirmó que los alcaldes «merecen mucho más que fotos en este momento de incertidumbre política y económica» que atraviesa el país y pidió a Vara que actúe ante «el bloqueo de la financiación local por parte del gobierno de Pedro Sánchez». «Sobra convocar a los alcaldes para hablar de los compromisos del milenio cuando no se les ofrecen respuestas sobre los angustiosos problemas de financiación del día a día», resaltó Monago.