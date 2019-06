La matizaciones del informe del CSIC sobre Valdecañas «no aclaran nada»

Nuevo capítulo en el proceso judicial sobre el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas y su petición de derribo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) recibió ayer, dentro de plazo, el informe sobre el derribo elaborado por la Estación Biológica de Doñana, órgano dependiente del CSIC, con las aclaraciones que pedían el gobierno regional y los propietarios del complejo. El TSJEx señaló en nota de prensa que, una vez se ha dado traslado a las partes, «lo más probable» es que se continúe con los trámites previstos por la Sala y se señale una vista pública para que los peritos se ratifiquen en el informe y en las aclaraciones realizadas.

Para Luis Díaz-Ambrona, el abogado que defiende los intereses de dos de las tres asociaciones de propietarios del complejo, las aclaraciones son «absolutamente insatisfactorias, no porque pretendamos que nos den la razón, sino porque no aclaran prácticamente nada». Tras un primer vistazo al documento, de unas 70 páginas, el letrado destaca que «sí se reconoce que el informe inicial ha incurrido en errores».

A su juicio, el documento aclaratorio «ratifica la dinámica de que el informe inicial se ha basado en hipótesis sobre lo que ellos llaman ‘hábitat potencial’ de la isla, que es hacer un hábitat virtual cuando hay datos más que contrastados de lo que había en la isla antes del complejo».

Las aclaraciones giran, principalmente, en torno a cuestiones medioambientales, censos de aves o índices de contaminación. El abogado subraya que se ha preguntado por el motivo de que se hayan tomado como referencia datos «hipotéticos» cuando hay datos «contrastados» de la Asociación Española de Ornitología. «Se hacen hipótesis de las aves que potencialmente podría haber», puntualiza Díaz-Ambrona, quien se reitera en que «hay bastantes cosas en el informe que son criticables y que no se justifican en las aclaraciones».

Cuando se celebre la vista pública con los peritos autores del informe, el juez podría dar un plazo de 20 días para que las partes elaboren sus conclusiones y, posteriormente, dictará una resolución sobre la demolición o no del complejo. «Por las fechas que estamos ya, tan próximas al verano, no me extrañaría que la vista se fijara para después de agosto», sostiene el abogado. Cabe recordar que el complejo turístico abrió en 2010 y un año después llegó la primera sentencia de derribo tras la denuncia de dos organizaciones ecologistas. Es un conflicto sin resolver durante más de una década.