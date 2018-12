México acogerá a los migrantes a EEUU mientras se tramitan sus peticiones de asilo

La relación entre Estados Unidos y México por cuestiones migratorias entra en una nueva etapa. Los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador han anunciado este jueves que México acepta acoger a los migrantes de terceros países mientras EEUU tramita sus peticiones de asilo.

Algunas fuentes mexicanas han asegurado que no se trata de un acuerdo y Roberto Velázquez, un portavoz de Asuntos Exteriores, ha declarado a ‘The New York Times’ que se trata de “un movimiento unilateral de EEUU al que (los mexicanos) teníamos que responder”. Parece difícil de concebir, no obstante, que sea así. Ya en noviembre 'The Washington Post' filtró que EEUU y el equipo de López Obrador, incluso antes de tomar posesión, pactaban un plan bautizado “quedarse en México”. Este contemplaba lo anunciado este jueves, que incluye permitir a los migrantes obtener visados de trabajo en México mientras se dirime su petición de asilo, un proceso que puede durar meses e incluso años.

La nueva relación, además, llega justo dos días después de que se hiciera público otro pacto, en ese caso económico. Washington ha comprometido invertir en una iniciativa que combinará fondos públicos y privados 4.800 millones de dólares en ayuda al desarrollo para el sur de México. A esos fondos se suman otros 5.800 millones de dólares en ayudas e inversiones para Honduras, Guatemala y El Salvador, tres países golpeados por violencia y pobreza de los que se ha intensificado la emigración hacia EEUU.

TRUMP, ATRAPADO POR SU MANO DURA

Trump podría haber presentado como una victoria diplomática la reforzada estrategia de cooperación con México y, sobre todo, el hecho de que tanto los migrantes que crucen legalmente o sin papeles esperarán la tramitación de asilo en México. Su problema es que está atrapado por el discurso implacable de mano dura con que se presentó al lanzar su candidatura presidencial en 2015 y que ha mantenido sus dos primeros años en la Casa Blanca, uno de cuyos ejes centrales es la construcción del “muro” en la frontera (que en realidad sería una continuación de lo ya construido).

Sus bases más radicales y los congresistas republicanos ultraconservadores le exigen firmeza y los últimos días han criticado que pareciera dispuesto a ceder y apoyar un acuerdo presupuestario que evitaría un cierre parcial del gobierno por falta de fondos operativos pero que no incluye los 5.000 millones que reclama para el muro.

PRESIÓN EFECTIVA

La presión de esas críticas se ha dejado sentir este jueves, cuando Trump ha dado señales de dar marcha atrás en el apoyo. “Sigue sopesando todas sus opciones”, ha dicho en un comunicado su portavoz, Sarah Huckabee Sanders. Si Trump no respalda el pacto presupuestario, el cierre parcial del gobierno comenzará el primer minuto del sábado.

Su política de mano dura, además, sigue recibiendo reveses judiciales. El miércoles un juez federal de EEUU anuló las restricciones que la Administración había impuesto a las peticiones de asilo al endurecer lo que había que demostrar para probar “miedo creíble" en el país de origen.