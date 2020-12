Militares, sanitarios y docentes centran el Día de la Constitución

No indican nada del personal en situación de paro, de los cientos y miles que tienen que acudir a Cáritas y otros organismos, no oficiales, para recoger alimentos para poder dar de comer a sus familias, de otros tantos que duermen en la calle por no tener un lugar digno para hacerlo. Estos colectivos, se conoce que no tienen tanto derecho a la vida digna y, sin nadie que los represente. Vaya por Dios.