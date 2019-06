Monago afronta con ilusión la nueva legislatura, en la que el PP será "la única oposición" al PSOE

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sr Monago, en este partido nadie dimite por los resultados? Tanto usted como los presidentes provinciales deberían haber dimitido ya si tienen dignidad. Con las listas que llevaban que esperaba, mas de lo mismo durante mas de 6 legislaturas algunos, no hay nadie en este partido a parte de Luis Alfonso, Parejo, Diego Sáchez, Laureano León, Saturnino Marroyo, Cristina Teniente, Elena Nevado, Victor del Moral, vamos el clan!!!! ...... algunos cuando vuelvan a casa no la conoceran. La palabra regeneración no la conoce?