Monago cree que Extremadura no está preparada para la apertura de los centros educativos

A Monago ni caso, pero abrir las aulas de Educación Infantil me parece a mí una locura para los/as maestros/as, para el colegio, para la limpieza y desinfección. Con 3, 4 y 5 años, cada vez que el maestro o la maestra se acerque a un alumno/a , tendrá que desinfectarse, lavarse y cambiarse de ropa para atender a otro, como se le dice a un niño/a que no se acerque a otro, no juegue con otro, cuando se quite la mascarilla, los guantes, cuantos niños irán cada día, los materiales de los profesores, batas,gafas, mascarillas, etc, y de los contagios mejor no tocarlos.