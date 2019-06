Alicia Barroso Soto: «No me esperaba sacar el 14; haré algo de matemáticas»

Algo debió presentir Alicia Barroso la madrugada del viernes que los nervios no le dejaron dormir. «Sabía que iban a salir las notas de la EBAU y me desperté muy pronto, mi sorpresa fue cuando entré en internet y vi que tenía un 14. No me lo esperaba», cuenta sin poder dejar de sonreir un momento. No es para menos. En el IES Carolina Coronado de Almendralejo, donde ha estudiado, su nota media de Bachillerato es perfecta (10) y su examen de selectividad también lo fue. «Sabía que lo había hecho bien, pero nunca te esperas un resultado así». Con su flamante 14 tiene abiertas las puertas de cualquier universidad, pero ella ya tiene una decisión tomada: «siempre he pensado en irme a Madrid».

¿Y qué estudiarás? «Eso lo tengo menos claro, pero será algo relacionacon con las matemáticas, porque en los últimos meses me he dado cuenta de que me gustan más que la biología, a pesar de que he hecho el bachillerato biosanitario». En su cabeza dos titulaciones: Ingeniería Matemática o el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Complutense de Madrid. «El año pasado fui a una feria educativa allí y tengo buenas referencias de esta universidad respecto a las tecnologías», la rama por la que se va a decantar. «Espero elegir bien, no equivocarme y llevar los estudios bien, como siempre». Su secreto: «no dejar las cosas para última hora y organizarse bien el tiempo para aprovechar al máximo». A esto dice que le han ayudado mucho sus aficiones, que son la música (ha terminado las enseñanzas profesionales en el corservatorio de piano) y el ballet. «Y también me gusta salir con mis amigas», dice.