«No nos pagan desde hace dos meses y nos han despedido»

Estaban acostumbrados a que les pagaran tarde, entre los días 12 y 14 de cada mes, pero pasó octubre entero y no recibieron ningún salario. Cuando llegaron al día 16 de noviembre se plantaron y dijeron que no trabajaban más hasta que no les abonaran el sueldo. Entonces la empresa los despidió. «Y ahora nos deben un mes y medio más el finiquito; son entre 4.000 y 5.000 euros a cada uno. Tengo compañeros que son padres de familia que lo están pasando muy mal», explica Javier Díaz Pascual, de 27 años y natural de Monroy.

Lo que describe es la situación laboral que, según el testimonio de los propios afectados, están viviendo cincuenta empleados del parque fotovoltaico de Valdecaballeros, bautizado como Valdesolar, uno de los considerados más potentes de Europa.

El pasado martes se manifestaron para reclamar una solución justa, pero de momento siguen en la misma situación. Ellos están contratados por la empresa Huntec, que a la vez está contratada por el grupo Sacyr-Repsol, encargado de levantar esta planta de energía solar. «En Huntec nos cuentan que la culpa es de Sacyr porque les deben dinero, y en Sacyr tampoco nos dan solución. Nos hemos reunido con ellos y dicen que firmemos un acuerdo como que vamos a cobrar, pero no nos quieren hacer el ingreso. No vamos a firmar nada hasta que no nos den un talón con lo que nos deben», se lamenta Díaz Pascual. «Además sabemos que en una planta en Málaga ha pasado lo mismo con Huntec y también han despedido a varios», añade.

Estos cincuenta trabajadores se incorporaron en el mes de julio, prácticamente cuando se empezó a construir esta planta fotovoltaica. «Nosotros nos encargábamos de uno de los campos, no sabemos si la obra se ha parado o han contratado ya a otra empresa para que lo termine. Lo que sí sabemos que en los otros campos siguen con avanzando con los trabajos», afirma Díaz.

«Creación de empleo»

Cuando se anunció este proyecto, se habló de que supondría una importante creación de empleo en la zona. «Trabajarán una media de 300 personas, con puntas que pueden superar el medio millar de empleados», aseguraron los propios promotores.

Está previsto que los trabajos finalicen en los primeros meses de 2021; será entonces cuando empiece a funcionar la planta.

Desde Sacyr la única manifestación que hicieron es que el objetivo es llegar a un acuerdo con estos trabajadores.

Los empleados, por su parte, aseguran que mantendrán la protesta hasta llegar a «una solución justa».

La planta de energía fotovoltaica ‘Valdesolar’, en el municipio pacense de Valdecaballeros, tendrá una potencia total instalada de 264 megavatios (MW). La inversión calculada es de alrededor de 200 millones de euros.

264 MW de potencia, 700 hectáreas y una inversión de 200 millones de euros