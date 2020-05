«No veíamos el final, en el hospital lo hemos dado todo»

Un síntoma que anuncia que la crisis se está superando es que empiezan a llegar pacientes que no son positivos en Covid a los hospitales. Es una señal de que la normalidad vuelve, lenta, pero vuelve. Precisamente, el día en el que habla para este diario, Marcial Casares, intensivista, espera al primero. El médico, que trabaja en la UCI del San Pedro, ha sido testigo de cómo durante semanas su unidad se ha visto repleta de casos graves de coronavirus. «Ya tenemos muy pocos positivos y el hecho de empezar a ingresar pacientes no Covid es un alivio, es el dato de que esto está pasando y esto hasta hace dos semanas era imposible», sostiene mientras lanza un mensaje de esperanza tras semanas en las que esa palabra parecía esfumarse por momentos. «Han sido dos meses muy intensos, la última semana de marzo y primeros de abril fueron muy duras, incluso hubo algún momento de desesperanza porque parecía que aquello no acababa nunca, no veíamos el final, aunque teníamos claro que íbamos a poder con ello y hemos podido, no imaginábamos que fueran cuadros tan graves, teníamos noticias pero hasta no lo hemos vivido, era descorazonador», pone de relieve.

Reconoce que para él como sanitario esta situación ha sido «un reto». Tiene un recuerdo de lamento para los fallecidos y abraza cada caso que se ha recuperado como un triunfo. «Detrás de alta había un mes de trabajo de todo el personal, en el hospital lo hemos dado todo, no os podéis hacer de una idea del trabajo que ha hecho el personal de enfermería, sin ese trabajo habría sido imposible, cada vez que salía un paciente de alta, pensábamos fastídiate virus, hemos ganado nosotros».

Si algo puede destacar de estas semanas es el «compromiso» y la «unión» de los compañeros. «Si aquí hubiera ido cada uno por su lado no habríamos salido adelante, en mi vida profesional es el momento en el que he visto menos egoísmo y más dedicación». Está convencido que de esta crisis «la gente ha aprendido». «Si hay un repunte en otoño habrá una diferencia muy grande porque estamos preparados», concluye.