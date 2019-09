Otro agosto negro en el desempleo con 1.420 personas más sin trabajo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No comparto tu análisis, que era así como lo expones pero ya no lo es. El político extremeño ya no sirve ni a señoritos de Madrid ni de ningún sitio, porque ya es en sí un nuevo señorito que se sirve con ahínco a sí mismo. Pero con verdadera devoción hacia la piel de su escaño. Disfrutemos el sistema descentralizado.