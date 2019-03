Pedro Sánchez acentúa el perfil social y obvia el debate territorial

Me gustaría saber si entre esas 110 medidas hay alguna que tenga que ver con el sector de la construcción en cuanto a prejubilaciones y horarios por que el partido de los obreros según dicen en sus siglas, en todos estos años no ha hecho ni una medida a favor de ese sector, por que en este país prejubilan sin penalización a muchas personas con menos de 60 años y sin embargo en la construcción hay que estar hasta los 65 años y pico y sino después de muchos años de cotización 35 0 más en muchos casos y con esa edad se tienen que conformar con 700 euros o poco más y hay muchísimos ejemplos en nuestros pueblos ,Espero que si los socialistas no dicen nada los de este sector no les voten.