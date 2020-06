Pérez de los Cobos fue cesado por incumplir el "procedimiento de comunicación interna", según Interior

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Estos mismos que se indignan son los que hace tres años estaban callados mientras un ministro del interior del Partido Podrido (PP) utilizaba a la policía y guardia civil a su antojo para espiar y fabricar pruebas falsas contra sus rivales más directos. Marlaska no ha hecho nada que no haría nadie en su sano juicio: expulsar a un mando por presentar un recurso fabricado a base de bulos extraídos de un pseudo periódico (OK Cloacas). Puro y duro.