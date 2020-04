El PP se escuda en la presencia de Iglesias para rechazar los Pactos de la Moncloa

No entiendo cómo esta derecha tan patriota no esté arrimando el hombro incondicionalmente para atajar el problema en todas sus vertientes. Deberían abolirse los partidos en unas circunstancias como ésta. Todos unidos apoyando, colaborando, dando ideas, alrededor de un Gobierno al que ya habrá ocasión de pedir explicaciones si procede. Que no nos vengan contando que los ciudadanos les importamos lo más mínimo. No les importa más que el poder. Es muy triste cuando todos estamos obedeciendo por nuestro bien y algunos muchos ofreciendo la salud de nuestros seres más queridos que están en primera línea tratando de curar a los contagiados, y acabando contagiados ellos, como es mi caso.