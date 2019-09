El PP pide la comparecencia urgente de Vergeles sobre la situación de las ambulancias

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado este viernes la petición de comparecencia urgente del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, para que explique ante el Pleno de la Cámara autonómica el grado de cumplimiento del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, quien ha señalado que la situación de las ambulancias en Extremadura "va del mal en peor" y ha lamentado que "pese a que se multiplican las sanciones y las denuncias", la Junta de Extremadura está permitiendo que el contrato se incumpla "flagrantemente" a su "vista y paciencia".

"Han pasado dos meses desde que Vergeles reconoció por fin que el mejor camino era rescindir el contrato", ha recordado Teniente, quien ha lamentado que, en estos sesenta días transcurridos desde ese anuncio, "los problemas se han multiplicado a la par que la desidia del consejero".

Ha añadido que "Vergeles sigue de brazos cruzados" y "alargando el sufrimiento de los pacientes y de los trabajadores y queremos saber por qué y hasta cuándo", según informa el PP.

Para Teniente, es "incomprensible" que, a pesar de que "sobran elementos para que se produzca la rescisión" del contrato, la Junta "sigue amparando una burla colectiva al pueblo extremeño" y el "maltrato reiterado a los trabajadores", quienes "no solo aguantan jornadas maratonianas, sino que padecen retrasos en sus salarios". "Se lo pedimos por enésima vez y no nos cansaremos, no hay otro camino que la rescisión ya", ha concluido.