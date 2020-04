PP y Vox ignoran la oferta de pacto y se lanzan al ataque frontal contra el Gobierno

A estos no les han engañado con su radical cambio de actitud esta mañana en el Congreso por parte de los miembros del gobierno “feminista-progresista-Sancheznstein” que han sido interpelados en la primera sesión convocada durante el Estado de Alarma, de control al gobierno. Si no fueran tan hipócritas y mentirosos hasta podría pensarse en un arrepentimiento de sus anteriores actitudes, pero no lo crean, están actuando para conseguir su último fin propuesto, el de acordar algo parecido a los Pactos de la Moncloa, y tratar de socializar todos los errores que han y siguen cometiendo en la gestión de la crisis del coronavirus. Que cada palo aguante su vela y cuando reconozcan sus errores entonces se podrán llegar a acuerdo para corregir y tratar de salvar los problemas que se nos avecinan.