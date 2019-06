El precio de la vivienda se acelera en el primer trimestre del año

La variación anual del índice de precios de vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el primer trimestre de 2019 ha aumentado dos décimas y se sitúa en el 6,8%. Por tipo de vivienda, la tasa de la vivienda nueva es del 10,4%, casi dos puntos y medio superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el cuarto trimestre de 2007. Por su parte, la variación anual de la vivienda de segunda mano baja dos décimas, hasta el 6,2%.

La vivienda nueva es la principal responsable del encarecimiento de los pisos. Desde el cuarto trimestre de 2007, en la época álgida de la burbuja, no se registraba un porcentaje similar. El índice (que es una referencia que toma como base 100 el año 2015) muestra sin embargo que los precios todavía están por debajo de los de aquella época. En el primer trimestre de este año se situó en 128,3 puntos, frente al máximo histórico de 137,4 en el tercer trimestre de 2008.

Los mayores incrementos se produjeron en Canarias, Baleares y Navarra, con subidas de 1,1, 0,9 y 0,9 puntos, respectivamente. Cantabria, Catalunya y Galicia registraron los mayores descensos en sus tasas anuales, con disminuciones de cinco décimas en todas ellas. Respecto a la variación trimestral, los precios de la vivienda han presentado tasas positivas en el primer trimestre de 2019 en todas las comunidades autónomas. Las mayores subidas se producen en Madrid, País Vasco y Aragón, con incrementos del 2,9 %, 2,3 % y 2,2 %, respectivamente. Asturias (0,5 %), Galicia (0,5 %) y la Comunidad Valenciana (0,7 %) registran las menores subidas trimestrales.

SUBIDAS POCO UNIFORMES

El Banco de España no cree que el alza del precio de la vivienda pueda desencadenar otra crisis económica, ya que las actuales subidas no son uniformes y esta es una diferencia respecto a los aumentos que desencadenaron la crisis anterior. "No vemos indicios de sobrevaloración generalizada, aunque es un elemento que seguimos con atención y de manera continuada", ha dicho el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, en la rueda de prensa de presentación del nuevo informe de proyecciones macroeconómicas de la entidad.