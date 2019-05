Un preso se corta el cuello porque no tenía adonde ir tras ser puesto en libertad

Un interno de la cárcel de Huelva con una abultada trayectoria en centros penitenciarios se ha cortado el cuello después de ser puesto en libertad y reclamar no salir del centro penitenciario por no tener adonde ir. El hombre está en estado grave. Lo han denunciado a través de Twitter funcionarios del sindicato Acaip, que lamentan la falta de políticas de reinserción y rehabilitación y la falta de personal con formación adecuada.

Enhorabuena compañeros por vuestro gran trabajo.Nuestra profesión tiene tb efectos fuera + allá de la Ribera.@interiorgob no debe apelar a estadísticas maquilladas y sí apostar x una reinserción real con personal suficiente y formación adecuada #AcaipXPrisiones #SOSPRISIONES pic.twitter.com/uRKJ8u8zCO — ACAIP HUELVA (@acaip_huelva) 5 de mayo de 2019

El recluso fue puesto en libertad el 4 de mayo y alegó que se encontraba en situación de desamparo y que no se quería ir del centro. No sirvió de nada y fue expulsado porque había cumplido su condena. Volvió a las pocas horas, pero el personal le insistió en que no podía volver a ingresar.

Ante esta negativa, desesperado, el expreso se cortó el cuello allí mismo y fue atendido por los funcionarios, que llamaron al 061, explica a través de una nota Acaip. La víctima fue trasladada al Hospital Juan Ramón Jiménez, donde se encuentra grave.