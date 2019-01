Los presupuestos prevén 383 millones para el tren extremeño pero fijan el final del AVE en el 2026

Durante esta mañana he estado viendo el programa de la Sra. Grisso de Antena 3 y cual es mi sorpresa que veo que va a intervenir el Sr. Monago, una vez más aprovechando los PROBLEMAS DEL TREN para hacer una campaña demagógica en contra del Sr. Sánchez. Le recuerdo Sr. Monago que usted no puede hablar y le voy a recordar 4 cosillas de nada: - Sr. Monago quien se dejó quitar la línea ferroviaria a Lisboa, le recuerdo que era vd. Presidente de la Junta, mejor dicho Gobierno como vd. decía, y que curioso el Sr. Rajoy Presidente. -Sr. Rajoy que hicieron sus compañeros deL PP., los ministros: Sra. Pastor y Sr. De la Serna respecto a la red ferroviaria de Extremadura, yo les digo FALSAS PROMESAS. - Sr. Monago cuando “euros” le dio el Sr. Rajoy a los Catalanes miles de euros y a los Vascos también. Sr. Monago antes de hablar lea un poquito sobre su gestión y la del Sr. Rajoy. Y que conste que no defiendo al Sr. Vara, su gestión me ha decepcionado, la suya no tiene nombre.