La primera general de España: "El feminismo no es un tema político; es un derecho humano"

La general de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, Patricia Ortega, es la primera mujer en alcanzar este grado en las Fuerzas Armadas Españolas y considera que el feminismo "no es un tema de mentalidades políticas, es un derecho humano que extrapola el género y es de todos". Ortega rechaza también los cupos dentro de la institución: "El ascenso debe estar basado en el mérito y no en el género", defiende.

Esta pionera ha defendido en una entrevista en Onda Cero que el ascenso dentro de las Fuerzas Armadas tiene que estar basado en el "mérito y la capacidad, no en géneros". Para la general, "los cupos no son buenos y se nos pueden volver en contra" y que se trata más de una cuestión de "equidad más que la igualdad", que el verdadero reto es lograr que las mujeres tengan una carrera "más lineal, sin discontinuidad por maternidad". No obstante, ha considerado que "dentro de poco, habrá tantas mujeres dentro del ejército que se normalizará totalmente".

En este sentido, la general ha defendido que la conciliación familiar y laboral "no se debe asociar a la mujer, sino a todos", porque según ella, "es un tema social y económico, no de género". Así, considera que no debe tener diferente repercusión mediática "que una mujer llegue hasta aquí o que sea un hombre".

¿MACHISMO CASTRENSE?

"Dentro de poco habrá tantas mujeres generales que se normalizará", ha asegurado, al tiempo que explicaba que desde el 1988 las mujeres ya pueden ingresar en el Ejército y acceder a todos los puestos en igualdad de condiciones.

Preguntada si existe machismo dentro de las Fuerzas Armadas, Ortega considera que "si la sociedad es machista, el Ejército no es más que un reflejo de la sociedad", pero ha negado cualquier situación de discriminación hacia ella dentro de la institución.

MILI NO "CONTRAPRODUCENTE"

Asimismo, Ortega ha considerado que reinstaurar el servicio militar obligatorio "no es contraproducente" como está ocurriendo en algunos países occidentales, como Noruega. "Todos deberíamos tener conocimiento de cómo es el Estado", ha indicado. La general ha defendido los "beneficios de la mili al juntar gente de diferentes nichos culturales y niveles económicos", porque cree que es importante "un pequeño baño de cuáles son los valores del Estado".

"Creo que la mili es parte de la formación de cualquier persona", ha afirmado, mientras explicaba que el objetivo de las Fuerzas Armadas es que "la sociedad se sienta orgullosa de sus ejércitos" y sea "consciente de la importancia de la defensa y seguridad".