El PSOE cree que puede haber "acuerdo" tras el paso atrás de Iglesias

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos entran en una nueva fase. Tras varios días de ataques y descalificaciones, el paso atrás dado este viernes por Pablo Iglesias, renunciado a entrar en el Gobierno para que haya un "Gobierno de coalición de izquierdas", hace que los socialistas señalan que puede haber un "acuerdo" que permita la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana.

"Sin vetos ni imposiciones podemos llegar a un acuerdo. El presidente escuchará las propuestas y decidirá el equipo. Empecemos por los contenidos. Primero programa y luego el Gobierno", han señaldo fuentes socialistas después de escuchar el mensaje de Iglesias, en el que pide que no haya más "vetos", que la presencia de miembros morados en el Consejo de Ministros sea "proporcional" a los votos que obtuvo su partido y que la negociación sea "integral" sobre contenidos y equipos.

Las posturas del PSOE y Podemos siguen sin ser coincidentes. Los socialistas continúan insistiendo en que será Sánchez quien tenga la última palabra sobre sus futuros ministros y que la negociación debe ser primero sobre las medidas a aplicar en la próxima legislatura y solo después, cuando haya acuerdo sobre este apartado, sobre los equipos.

Pero el pacto está más cerca que nunca, porque los socialistas también se han abierto este viernes a algo que hasta ahora habían rechazado: la posibilidad de que miembros del núcleo duro de Iglesias se incorporen al Consejo de Ministros en carteras sociales. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha reconocido que Sánchez está dispuesto a negociar la entrada de miembros de Podemos en el Gobierno, y no ha negado que pueda incorporarse la portavoz de la formación 'morada', Irene Montero. "El principal escollo es Iglesias", ha señalado. [Directo: últimas noticias sobre la investidura de Pedro Sánchez] Al mismo tiempo, la propia Montero ha asegurado que la presencia de Pablo Iglesias en el Ejecutivo no es una "línea roja" para Podemos, abriendo así la puerta a un entendimiento de última hora, antes de la votación definitiva de la investidura, que tendrá lugar el próximo jueves.

"Hablemos de la participación de otros miembros de Podemos", ha apuntado Lastra en una entrevista en RNE, tras ser preguntada directamente por la posibilidad de que Montero se incorpore a un gobierno de coalición tras el veto explicitado por Pedro Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Así, la portavoz socialista no ha negado que Montero pueda ocupar un Ministerio.

Tras ser preguntada directamente por la posibilidad de que sea Montero quien forme parte de un gobierno de coalición tras el veto explicitado por Pedro Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias, Lastra no lo ha negado. En este sentido, la portavoz socialista no ha rechazado que Montero pueda ocupar un ministerio. Ante varias preguntas sobre si el veto se extiende también a Montero, ha reiterado que el "escollo" de la participación de Podemos en el gobierno es Iglesias, que ya es líder de un partido político y a su juicio, "no puede haber dos voces en el Gobierno".

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha insistido después en la misma idea: el líder de Podemos no, sus colaboradores más estrechos quizá. "Iglesias no cabe en el gabinete. El presidente no ha dicho nada más de nadie, así que todo lo demás es un escenario abierto", ha señalado la ministra. El nuevo motivo del rechazo a Iglesias, según el Ejecutivo, es la inestabilidad que podría traer consigo la presencia de dos líderes de dos partidos en el mismo Gobierno. "No es lo mismo el grado de tensión que se establece cuando los líderes de dos fuerzas discrepan en la mesa del Consejo de Ministros que cuando una de esas dos fuerzas solo tiene representantes", ha señalado la portavoz.

Después de que Sánchez dijera que Iglesias no defiende la democracia española, la vicesecretaria general socialista ha insistido en que si el PSOE pensara que Podemos no es democrático, "no se hubiera sentado a negociar con ellos". Por tanto, espera que Podemos acepte la última oferta del PSOE, un gobierno de coalición que asegure la investidura y comience "cuanto antes" la legislatura. "Estamos esperando la respuesta de Podemos para que nos podamos sentar a hablar de su participación en el Gobierno", ha subrayado.

MONTERO: IGLESIAS NO ES "UNA LÍNEA ROJA"

La portavoz parlamentaria en el Congreso de Unidas Podemos, Irene Montero, ha abierto la puerta a que se pueda pactar un gobierno de coalición con el PSOE en el que Pablo Iglesias no forme parte del Consejo de Ministros: "Nunca hemos planteado ninguna línea roja ni ninguna condición similar", informa Miguel Ángel Rodríguez.

Preguntada en la Cadena Ser, en dos ocasiones, por la posibilidad de que el líder morado no entre en el Gobierno, la 'número dos' del partido ha insistido en que ellos llegan a las negociaciones "sin líneas rojas" y que solo buscan hacer una "negociación integral de gobierno".

Precisamente, este jueves Iglesias obtuvo el apoyo del 70% de sus bases en la consulta que planteó a la militancia.