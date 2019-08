El sector de la caza reclama un plan nacional para recuperar la tórtola

El sector de la caza mantendrá un encuentro con eurodiputados españoles y con responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladarles la necesidad de un plan de recuperación de la tórtola a nivel nacional, ya que aplicar una moratoria de la caza «pondría en riesgo el futuro de la especie». Así lo anunció ayer el presidente de la Real Federación Española de Caza, Ignacio Valle, en una rueda de prensa celebrada en Mérida después de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento informativo contra España y otros ocho países por permitir la caza de la tórtola europea y no proteger su hábitat.

Valle destacó que Extremadura es una región «modélica» en la gestión medioambiental de la caza de la tórtola, ya que es la primera comunidad que ha desarrollado un plan de recuperación de la especie a través de la mejora y mantenimiento del hábitat, limitación de cupos, gestión agrícola eficiente y una actuación cinegética sostenible.

De esta forma, el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea (PIRTE), diseñado por la Fundación Artemisan y puesto en marcha por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), contradice las denuncias de la Unión Europea y la asociación conservacionista SEO/BridLife, que solo abogan por la prohibición, «aunque se ha demostrado que la prohibición no vale para nada», ha asegurado. Por ello, Valle ha anunciado que el próximo mes de septiembre mantendrá un encuentro tanto con los eurodiputados españoles como con responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladarles la necesidad de que el proyecto PIRTE se aplique en toda España.

Asimismo, ha instado a las asociaciones medioambientales a colaborar con el sector de la caza y las administraciones con iniciativas en favor de la investigación, gestión y conservación de especies amenazadas en lugar de promover la prohibición. Al encuentro también han asistido el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva; el presidente de la Fedexcaza, José María Gallardo; y el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán.

Por su parte, Gallardo ha pedido a la Comisión Europea que no sea “presa del sectarismo ecologista”, ya que, a su juicio, esta situación motivada por “causas ideológicas” puede suponer un conflicto social en Extremadura. «A quien ha promovido esta moratoria no le preocupa la conservación de la especie», ya que su prohibición aceleraría la desaparición de la tórtola, incidió. No obstante, el procedimiento abierto por la Comisión Europea no afectará a la próxima temporada, que se inicia el día 18.