Septiembre acumula ya un aumento de la mortalidad en España de más del 10%

Vara. es necesario confinar Extremadura y una buena forma sería como dice el ex Miguel Sebastian: empezar un fin de semana, continuar con la semana siguiente entera dando un total de 9 dias de confinamiento. Sería un alivio para las UCIs, primaria y hospitales en los meses más duros que estan por venir. No puedes seguir haciendo el "ayuso" Perdón que insista, aunque a alguno no le guste.