El SES no descarta que 342 camas hospitalarias dejen de estar operativas

El Servicio Extremeño de Salud (SES) no descarta que 342 camas hospitalarias vayan a dejar de estar operativas durante el verano en la región, al tratarse de una cifra que «entraría dentro de la normalidad». Sobre este asunto, cabe señalar que el sindicato de enfermería Satse denunció este martes que en la región estarían fuera de uso temporal 342 camas, un extremo que no niega el SES.

Según informan a este diario fuentes de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por el momento no disponen del número exacto de camas no operativas que está previsto para los tres meses estivales, pero señalan que a la vista de los datos del pasado año, la cifra de 342 camas bloqueadas parece razonable.

Desde Sanidad indican que ante la situación excepcional frente a la pandemia del covid-19 y a la «necesidad de reorganización y restauración de la actividad asistencial es difícil predecir el número de camas no operativas» durante los meses próximos, ya que esto «dependerá fundamentalmente de la situación epidemiológica».

En este sentido, la consejería señala que el SES dispone de un plan de contingencia de cada uno de los centros hospitalarios en previsión de futuros rebrotes u olas epidémicas por el coronavirus, con una dotación adicional de camas para su habilitación, en caso de que fuera necesario, en menos de 24 horas.

El SES tiene actualmente 3.341 camas instaladas, que son las que constituyen la dotación fija del centro, estén o no operativas por distintas razones. En el año 2019 hubo una media de 485 camas no operativas entre todos los hospitales del SES a lo largo de los 12 meses del año. En los meses de verano el número osciló entre 605 y 703, es decir, solo 218 como máximo por encima de la media del conjunto del año.

Las camas bloqueadas o no operativas son las que temporalmente no pueden utilizarse por diversas razones, como obras, falta de demanda asistencial o vacaciones. La consejería puntualiza que aunque se suele hablar de las camas no operativas solamente en los períodos vacacionales, sostiene en realidad hay camas que se encuentran en esta situación durante todo el año.