El teniente coronel Baena: "A partir del 20 de septiembre el clima es insurreccional"

Os puedo asegurar, vosotros lo podéis creer o no, que el dia 20 de setiembre, delante de la Conselleria d’Economia de la Generalitat, no hubo un clima inserruccional ni de lejos, yo estuve alli y era una concentración de jóvenes, familias con niños, bebés en cochecitos y personas mayores, algunas de ellas en sillas de ruedas; cánticos de resistencia, tradicionales y festivos; reparto de claveles y ganas de demostrar al mundo el carácter pacífico de nuestra protesta por el principio de golpe de estado que se empezó a ejecutar en esta fecha y que acabó con la implantación del artículo 155 por el gobierno de entonces, de los que ya nadie queda en pie. Os lo aseguro, no os creais lo que dicen los testigos, espereo que la justicia sea justa y la verdad impere.