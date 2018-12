Trump se plantea la retirada inmediata de las tropas en Siria

El presidente de EEUU, Donald Trump, está preparando la retirada de todas las tropas de Siria, según anuncian varios medios estadounidenses.

Una fuente de Defensa citada por la CNN asegura que el presidente planifica una retirada "completa" y rápida", en contraposición a los consejos del Pentágono, que aboga por permanecer en el país en guerra.

Actualmente hay 2.000 efectivos estadounidense en suelo sirio, con el principal cometido de entrenar a las fuerzas locales para combatir al Estado Islámico (EI).

La retirada de Siria es una promesa de Trump del principio de año cuando aseguró que la presencia estadounidense desaparecería "muy pronto".

El último tuit de Trump deja constancia de que su intención sigue intacta.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.