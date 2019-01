El TSJEx exime a la Junta de pagar al dueño de una vivienda arrasada en el incendio de Gata

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) exige a la Junta, la Diputación de Cáceres y al Ayuntamiento de Hoyos de indemnizar al propietario de una vivienda que quedó calcinada durante el gran incendio de agosto de 2015 en la comarca de Sierra de Gata, que arrasó 8.000 hectáreas.

Así lo ha señalado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea, durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Protección Civil y de gestión de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En su último turno, y tras las acusaciones recibidas por parte de los diputados de PP y Podemos sobre la actuación de la Junta en aquel incendio, la consejera ha hecho referencia a esta sentencia que exige a la Junta de pagar una indemnización de 93.350 euros que reclamaba el propietario de la vivienda afectada por las llamas, sita en el número 2 de la avenida de Sierra de Gata, y que responsabilizaba de lo ocurrido a la Junta de Extremadura, a la Diputación Provincial de Cáceres y al Ayuntamiento de Hoyos.

Una sentencia que, según ha valorado la consejera extremeña, señala que estas administraciones no fueron "responsables del incendio de Gata ni de la quema de una vivienda" en esta localidad "por desgracia" para el propietario.

Asimismo, subrayado que "ni los funcionarios ni los políticos" fueron responsables de esta catástrofe que, además, acababan de entrar en el gobierno, pues las llamas se produjeron los días 6, 7 y 8 de agosto de 2015, poco después de formarse el Ejecutivo resultante de las elecciones de mayo de ese mismo año.

"Nunca se me olvidarán esas fechas", ha dicho la consejera, que ha aseverado que cuando llegó a la consejería "no había nada hecho". Por ello, ha replicado a los diputados de PP y Podemos que "todo lo que dijeron en la comisión de investigación se lo tenían que haber aplicado al gobierno anterior, que no hizo nada en las emergencias y urgencias de esta región".

En este sentido, ha abundado que las emergencias y urgencias "no se puede politizar, porque la seguridad de la gente y los servicios públicos que trabajan en la gestión están por encima" de los políticos.

La consejera ha ofrecido algunos datos sobre el trabajo desarrollado en la legislatura en esta materia. Así, ha señalado que en Extremadura ya hay 134 planes de emergencia municipal, mientras que otros 95 municipios carecen de ellos, si bien 89 de estos ya están adjudicados y pendiente de entrega, por lo que solamente quedan seis municipios de más de 5.000 habitantes sin plan municipal, ninguno de ellos en zonas con alto riesgo de incendios.

Asimismo, ha asegurado que también están aprobados o finalizando su tramitación los cuatro planes especiales dependientes de la Junta, el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex), así como los relativos a inundaciones (Inuncaex), riesgos radiológicos (Radiocaex) y transporte de sustancias peligrosas (Transcaex).