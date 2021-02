La UE busca fórmulas para acelerar la producción de vacunas

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea vuelven a reunirse por videoconferencia este jueves para tomarle el pulso a una pandemia de coronavirus que tiene todavía muchos frentes abiertos: el de la limitación de los viajes no esenciales y las restricciones a la libre circulación para frenar la propagación de nuevas variantes, que ya ha generado un toque de atención de Bruselas a países como Alemania, Bélgica, Hungría o los nórdicos; la creación de certificados de vacunación para facilitar los viajes y resucitar las temporadas turísticas, que reclaman países como Grecia pero que siguen dividiendo a los Veintisiete y; sobre todo, la búsqueda de vías para acelerar y multiplicar la capacidad europea de producción de vacunas.

Aunque la Comisión Europea asegura que sigue trabajando para que las farmacéuticas con las que ha firmado contratos la UE, particularmente AstraZeneca, suministren un número suficiente de dosis y cumplan el calendario de entregas, las dudas y el nerviosismo siguen muy presentes entre los Estados miembros. Nuestra prioridad debe ser acelerar las vacunaciones en toda la UE y esto significa acelerar el proceso de autorización de vacunas así como la producción y el suministro, garantizar entregas predecibles y que las compañías farmacéuticas cumplan con sus compromisos, insiste el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su carta de invitación a una cumbre que arrancará a las tres de la tarde y que tendrá como único plato el covid19 y la política sanitaria.

Cinco países llevarán a la cumbre una petición concreta en este terreno. Nuestro mensaje clave es que necesitamos urgentemente integrar y dirigir estratégicamente nuestra cadena de valor para impulsar las capacidades de producción de vacunas en Europa, defienden el español Pedro Sánchez y sus homólogos de Bélgica, Dinamarca, Polonia y Lituania en una carta remitida al resto de dirigentes europeos en vísperas de la nueva cita. Un impulso que requerirá no solo apoyar a los productores de vacunas con problemas sino adaptar las fábricas existentes y construir nuevas instalaciones para la producción de nuevas vacunas.

We need, together with the @EU_Commission, to work closely with all potential vaccine producers in Europe, boosting public-private partnerships across the entire value chain to increase R&D efforts, ramp-up and adapt supply capacity #StrongerTogether



