¿Un híbrido para ir a Madrid?

Las únicas unidades híbridas que circulan en España son los Alvia que van entre Madri y Galicia. No van a comprar más trenes nuevos híbridos solo para nosotros, es inamortizable ese coste, ni tampoco van a traer esas unidades híbridas hasta que el TAV Madrid Galicia esté completamente electrificado, por lo que es fácil responder a esta cuestión. Seguiremos viajando a Madrid con trenes diésel más allá del 2020. Y añado, no van a tener electrificado tampoco el año que viene lo prometido, no van a llegar a tiempo