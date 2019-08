UPA-UCE traslada a la Junta la «grave» situación de los fruticultores

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

UPA-UCE, con su habitual demagogia sigue engañando al personal, menos a los profesionales del campo que no nos pueden engañar. Independientemente de que por los precios este año se esta quedando mucha fruta en el campo, se esta quedando mas fruta por los precios de la mano de obra en la cogida y por ello se estan arancando muchas parcelas de frutales y mas que se arrancaran. La reconversion del frutal va a ser brutal, eso es verdad, pero para ir a olivos en intensivo o para almendros, cultivos menos sociales, o poco sociales porque su recogida es mecanica. Esta razon es mucho mas poderosa que los precios de las centrales que ellos quieren hacer ver a la opinion publica para no reconocer que con los nuevos jornales algunos cultivos no tienen solucion.