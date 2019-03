Vara hace balance y asegura que Extremadura es ahora más justa

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que el "entendimiento" con Podemos en la legislatura que ahora finaliza ha dado como resultado una región "más justa" de lo que era hace cuatro años, y ha apelado a que este encuentro se mantenga en el futuro.

Así lo ha señalado hoy en el pleno de la Asamblea de Extremadura en respuesta a una pregunta de la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, quien ha señalado que "poco se puede cambiar" con los partidos de derecha. "Con esta gente ni se cambia España ni se cambia Extremadura", ha aseverado.

En su intervención en este último pleno de la legislatura, Fernández Vara ha resaltado el "encuentro" que se ha mantenido en estos cuatro años con la formación morada en cuestiones que para el PSOE son "clave", como es "todo lo que tiene que ver con la exclusión social".

En este sentido, ha apuntado que "hoy Extremadura es más justa que hace cuatro años", como así corroboran las "cifras", ha dicho, pero "sobre todo la gente", aunque ha reconocido que "no todos los asuntos están resueltos", si bien la comunidad está "en la senda para poderlos resolver".

Por ello, el candidato socialista a la Junta en las próximas elecciones del 26 de mayo ha apelado a la candidata de Podemos a que en el futuro se puedan "seguir entendiendo" como lo han hecho en esta legislatura, algo que "ha sido bueno para Extremadura y para los extremeños".

Sin embargo, ha dicho que no comparte algunas reflexiones de Irene de Miguel, como que haber "abierto las puertas a las empresas" en esta legislatura sea algo "negativo". "Yo no aspiro a una región en la que todo el mundo sea funcionario o trabaje en un huerto ecológico", ha dicho Fernández Vara, en alusión a las leyes aprobadas que pretenden facilitar la atracción de grandes inversiones a la comunidad autónoma con el fin de generar empleo para que "los jóvenes no se tengan que ir".

"Que Extremadura sea hoy el lugar de España donde es más fácil implantarse no es algo negativo", ha remarcado Vara, quien le ha indicado a De Miguel que "no todo es blanco o negro", sino que hay que encontrar "puntos de encuentro" con el resto de fuerzas políticas, porque, ha dicho, "cuanto más divididos nos vean peor para nosotros".

Conflicto territorial

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos ha insistido en que "poco se puede cambiar" tanto en España como en Extremadura con "quienes defienden finiquitar" el Estado del Bienestar, así como "privatizar" la sanidad, la educación y la dependencia. "Con esta gente ni se cambia España ni se cambia Extremadura", ha dicho.

Todo ello en una pregunta en la que interpelaba a Fernández Vara por el papel de la comunidad en las próximas elecciones generales del 28 de abril, en las que a De Miguel le "preocupa" que parezca que se vaya a "competir por ver quien genera más odio, más crispación y levanta la bandera de España más grande".

En su opinión, Extremadura debe tener un "papel prioritario" en los comicios nacionales porque es víctima de "un problema territorial", pero no del conflicto "impostado" acerca de Cataluña, sino otro "verdadero" que reside en el "desequilibrio absoluto que hay entre los territorios".

"El subdesarrollo al que lleva condenada Extremadura nada tiene que ver con una hiperregulación ambiental como unos nos quieren hacer creer, ni con las trabas burocráticas que ustedes se quieren quitar de un plumazo para las empresas extranjeras", ha señalado De Miguel.

La candidata de Podemos ha añadido que el desequilibrio que sufre la región "tiene que ver con la idea que Madrid tiene de Extremadura y en la que ni PSOE ni PP han ayudado a cambiar durante todo este tiempo".

Así, ha lamentado que en esta legislatura se haya hablado "demasiado" de Cataluña y menos del "verdadero debate que afecta a los extremeños", por lo que considera que desde esta comunidad se debe defender idea de "construir una España mejor", si bien ha subrayado que ello no es "agitar el enfrentamiento" ni dejarse llevar por el "fragor guerrero del PP" ni la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

"Agitar el enfrentamiento entre pueblos es contraproducente", ha dicho De Miguel, quien ha destacado que esto es algo que "ya utilizó el ibarrismo para intentar crear una Extremadura en contraposición a Cataluña".

Mientras tanto, en el "verdadero" problema territorial que afecta a España, "la periferia se vacía", mientras las grandes ciudades se "superpoblan", lo cual redunda en "menos recursos, menos infraestructuras, menos poder" para regiones como la extremeña, con una economía "casi colonial" en la que se marchan sus productos sin dejar en la tierra el valor añadido.

Todo ello, ha puntualizado, sin hablar "de la otra gran crisis, la social", con más de la mitad de extremeños por debajo del umbral de la pobreza, y donde se asume como algo "normal" que los jóvenes "estén condenados a no tener un futuro" en su tierra.

Por ello, le ha pedido a Vara que elija qué crisis territorial quiere combatir, la "sobreactuada de la derecha con Cataluña" o la "verdadera" que afecta a los extremeños "día a día".