Vara pide al PP que no "invente sobre la mina de litio porque será lo que los cacereños quieren que sea"

Me cuesta trabajo creer que este hombre le de algo a Cáceres que quieran en Badajoz, aquí traerá lo que acostumbra: el protocolo del ébola, el centro por donde pasa todo el material usado en el covid19, etc, etc, No intentes engañarnos a los cacereños, que no somos tontos, majete, Si merece la pena se lo darás a Badajoz. Has aprendido a mentir muy bien de tu jefecillo sanchez, no nos tomes el pelo.