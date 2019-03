Vara sostiene que sin sanidad, educación y pensiones, la bandera «no vale nada»

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, dijo ayer que «hay que hablar menos de banderas y preocuparse más por los problemas reales de la gente», y que «la bandera española, sin el sistema nacional de salud y la escuela pública, no vale de nada». En una nota, el PSOE extremeño señala que Vara, también presidente de la Junta, hizo esta afirmación en Esparragalejo (Badajoz), donde participó en una jornada de convivencia de su partido.

A su juicio, «las banderas de la justicia social, la igualdad y la equidad son las que dan sentido a las banderas de los mástiles», a lo que agregó que «no habrá nadie que honre más la bandera de nuestro país que yo». No obstante, subrayó que es preciso no hablar tanto de las banderas y hacerlo más de los problemas reales de la población ya que «la bandera española, sin el sistema nacional de salud, sin la escuela pública y sin el sistema nacional de pensiones o su caja única, no vale de nada».

Vara destacó que los españoles han visto que durante los ocho meses de gobierno de Sánchez se ha evidenciado que «hay muchas diferencias entre la derecha y la izquierda», y que las reuniones del Consejo de Ministros son «espacios para trabajar por la gente». En este sentido, mencionó a subida un 3% de las pensiones mínimas, «10 veces más que con Rajoy», y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).