Varias comunidades autónomas quedarán en breve fuera del estado de alarma

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Despues de la semanita negra que lleva Sanchez todavia tiene ganas de dar exclusivas ,bueno pues adelante ,ahora anuncia que el 8 de Junio empieza el futbol, los toros creo que no le gustan mucho no, pero el circo eso lo borda a la perfeccion ,si al final no hay mucha diferencia en nuestros dirigentes aunque pasen los años ,al pueblo dale circo ,toros y futbol y seran felices.