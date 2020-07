Vergeles advierte de la falsa seguridad de los sellos 'Covid Free'

Si, dice algo coherente, pero no dice que el hablaba de que en la asistida estaba todo controlado con más de 70 muertos y sacaba pecho, eso si es ser engañabobos, ponia a la asistida como super covid free. Si es coherente que lo sea también con su gestión. Navalmoral no era covid free pero apoyó traslado de una persona infectada por no hacerle pruebas desde otra región y provocó un brote, eso tampoco es ser muy coherente. Y podríamos seguir hablando de su gestión, de engañabobos en Extremadura, con más de 500 fallecidos casi un 20% en la asistida.