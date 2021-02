Vergeles anuncia este mediodía las nuevas medidas contra el covid

En dos semanas nuevas restricciones, la relajación en las medidas es lo que traerá consigo. Y no sólo es culpa del ineficaz trabajo del, para mí, desastroso sr. Vergeles, la culpa también la compartimos los ciudadanos por salir como si no hubiera un mañana a comprar unos calcetines, los comerciantes que no respetan las normas de aforo, que no tienen los geles a la vista y que no obligan a los clientes a usarlos.