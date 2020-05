Vergeles cree que ningún municipio debe adelantarse antes de la fase 1

Vergeles, ya se que lo que yo diga no te importa, pero podesrías explicar cual es la razón por la que en el Alentejo ha habido tan poca incidencia del maldito virus y aqui por desgracia tanta. A ver si en alguna de tus innumerables ruedas de prensa no lo explicas hombre, pero bueno en ese momento que desconecten tanto Canal Extremadura Radio y Televisión, no vaya a ser que los extremeños se enteren de algo que no interesa que se sepa. El pueblo extremeño debe seguir apesebrado.