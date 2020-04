Vox recurrirá el estado de alarma y sus condiciones ante el Tribunal Constitucional

No es ahora el momento más adecuado para seguir judicializando la política, por lo que no me parece correcto el anuncio de VOX de iniciar acciones judiciales contra el gobierno. Así mismo, tampoco se resuelven los problemas no descolgando el teléfono al presidente del gobierno. Por otra parte, deben de evitar calificativos como “partido de extrema derecha o parido ultra“ cada vez que mencionan a VOX, creo que todos sus lectores ya saben qué posición tiene cada partido y por lo tanto sobre el calificar a uno y al resto no. Es un insulto a sus lectores, porque deben de pensar ustedes que necesitas sus aclaraciones, cuando estoy seguro de que no nos son necesarias.