Vuelven las averías y los retrasos en el tren: cuatro en apenas 10 días

En el primero los pasajeros se lamentaron de una demora de tres horas y de falta de información sobre lo que estaba pasando. Y aseguraron que el mecánico que viajaba en el tren no supo arreglar la avería. Ocurrió en el servicio de Badajoz a Madrid el domingo 25 de agosto.

El segundo fue este lunes: hubo un retraso de más de hora y media que afectó a 83 pasajeros en la línea Badajoz-Madrid a la altura de Cañaveral.

El tercero tuvo lugar este martes por la noche, cuando el tren que iba de Madrid a Cáceres se paró en Plasencia y se quedó a oscuras y con las puertas bloqueadas. Los viajeros llegaron a destino unos 90 minutos después de lo previsto.

Y el cuarto ocurrió ayer por la mañana en el ferrocarril Cabeza del Buey-Badajoz, concretamente entre Almorchón y Castuera; una nueva avería que provocó 40 minutos de demora. Esta vez, entre los 25 pasajeros afectados, estaba la diputada nacional de Ciudadanos por Badajoz, María José Calderón, que no dudó en grabar un video y publicarlo en sus redes sociales para denunciar lo vivido. «Hoy me ha tocado a mí lo que le pasa a cientos de extremeños, que el tren me ha dejado tirada. Basta ya de mentiras y de promesas incumplidas de Ábalos, Sánchez y Vara», expresó en su cuenta de Twitter.

Fallos técnicos, errores mecánicas, averías puntuales... Son las respuestas que dan desde Renfe a estos incidentes que hacen que vuelvan a saltar las alarmas y vuelva a aparecer la indignación: hay sido cuatro en apenas diez días.

«ARROLLAMIENTO DE OBJETOS» / Fue la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien habló ayer de los problemas del ferrocarril extremeño a preguntas de los periodistas. Aseguró que las averías de los trenes a su paso por Extremadura «se están mejorando, aunque no todo lo que se quisiera». «Hay algunas infraestructuras que son las que son», agregó. Y apostilló que «hay algunos casos que son imposibles de evitar desgraciadamente». Se refería a que ha habido «varios arrollamientos de objetos» en la vía. Es el caso de un coche averiado en mitad de la plataforma; así como incidente con un objeto «que provoca accidentes en una zona que no está vallada».

Son las consecuencias de una estructura obsoleta que no cuenta con las medidas de protección de otras vías por donde circulan trenes a mayor velocidad.

No obstante, los últimos cuatro incidentes mencionados que se han producido en el servicio extremeño y que han provocado retrasos, han sido a causa de averías técnicas de la propia locomotora, el motivo más habitual por el que los pasajeros llegan a su destino con una gran demora.