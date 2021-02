Vuelven las extraescolares

Un error monumental!! ¿Realmente es necesario tener actividades extraescolares en estos momentos?. Uno recapacita y ve que sólo los políticos se están protegiendo contra el virus, no ya porque se muchos se vacunen saltándose el protocolo y su turno, no ya porque Vergeles de cobertura legal a esos sinvergüenzas, si no porque sus reuniones son siempre telemáticas, cuando acuden al parlamento van cuatro gatos y una señora va limpiando cuidadosamente todo lo que tocan los políticos, eso es cuidarse, a los demás nos mandan a los trabajos sin medidas, en condiciones penosas y con riesgo evidente de contagio. ¿Habrá padres que manden a sus hijos a estar en aulas con puertas y ventanas abiertas, con frío, simplemente para que sus hijos no estén en casa? Comprueben el número de políticos fallecidos por COVID, ni uno sólo!! Ellos sí se cuidan y protegen y ni trabajan!! A los demás nos mandan al matadero.