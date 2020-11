34 denuncias por reuniones de más de seis personas en Almendralejo

La policía local ha interpuesto denuncias en 34 reuniones de más de seis personas que ha interceptado durante el Puente de Todos los Santos. En la intervención se denuncia a todos los que incumplen la medida. Además, ha sancionado tanto al titular como a los participantes de una fiesta en un domicilio que superaba el límiete de asistentes permitido y ha intervenido en otra fiesta de 15 personas que se desarrollaba en una nave agrícola.

Según datos de la policía local durante este puente festivo, los agentes también interpusieron 37 sanciones a personas por no llevar la mascarilla obligatoria puesta y otras cinco denuncias a personas que incumplieron la norma del cierre perimetral. También se ha sancionado a una decena de personas por estar fuera de sus domicilios más allá de los horarios de limitación de la movilidad por las noches.

De otro lado, la policía ha denunciado a otros siete usuarios que se encontraban en un establecimiento público de Almendralejo por no llevar la mascarilla, así como a otras dos personas que se encontraban fumando en su interior. Al titular de este local se le han puesto dos denuncias por no cumplir con las normas.

Se espera que este miércoles sea el último día de cierre perimetral en Almendralejo.