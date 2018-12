El adiós final a la Librería Maribel

Debe haber muy pocos almendralejenses que no hayan entrado alguna vez esta librería. Está situada en la esquina de la calle Francisco Pizarro con calle La Hierba. La del olor intenso a madera, a libros antiguos y en la que siempre había lo que uno necesitaba. Casi medio siglo después de afianzarse en este céntrico lugar de Almendralejo, la Librería Maribel echa el candado para siempre. Uno de esos negocios que se ha comido las grandes superficies y, sobre todo, las ventas por Internet.

Así lo confirma Tomás Izquierdo, su propietario. La librería cumplió 48 años hace unos meses y Tomás lleva allí más de 43. Entró a los 14 años a trabajar de la mano de su tío y, desde entonces, ha sido trabajador, currante, librero y propietario. Durante muchos años tuvo a su cargo a José Cobos Fernández, trabajando codo con codo. Luego enfermó y fue su hija, Alicia Cobos, la que estuvo 18 años sirviendo con Tomás.

«Yo hubiera seguido, pero las ventas no funcionan», confiesa Tomás entre sus gigantescas estanterías repletas de clásicos y un chorreo de bolígrafos, lápices y todo tipo de material fungible que ahora trata de liquidar. «He llorado mucho en estos días. Me da muchísima pena, pero es algo que ya tengo meditado». Su hermana Maribel, la que dio nombre al negocio hace ahora 48 años, le ha dado el visto bueno. Ella trabaja en Granada, pero ha seguido de cerca el declive de la librería.

Tomás reconoce que internet y las grandes superficies han hecho mella. «El gigante Amazon, que ya vende hasta libros de texto, se lo ha llevado todo por delante», arguye.

Mientras responde a nuestras preguntas, no deja de atender a sus clientes. Muchos fieles. «Los de toda la vida». Lo hace siempre con bromas, su habitual sonrisa y con nostalgia. «Lo que más de menos voy a echar es a la gente, el trato diario con tantas personas. Por aquí han pasado generaciones y generaciones de almendralejenses. He llegado a vender libros a abuelos, padres e hijos de muchas familias. Y eso, la verdad, sí me va a dar pena».

Lo dice un hombre que tiene sus rutinas automatizadas, las de tomarse el café en el centro de la ciudad y abrir cada mañana a las nueve y media. «Hasta los sábados, que a veces no he llegado ni a hacer siete euros, vengo para abrir».

Sin planes

Reconoce Tomás que aún no tiene decidido qué hacer cuando cierre definitivamente la librería. Lo quiere hacer en enero: «Posiblemente haga Reyes y ya está». ¿Y después? «No tengo ni idea. La verdad es que, por suerte, no me hace falta más dinero del que tengo y necesito tiempo para pensar qué haré». Hay material que ha podido devolver. Otro, no. «Las regalo», como algunos cuadernillos de notas que son auténticas reliquias.

Aquella librería que en sus mejores tiempos registraba infinitas colas para reservar libros, ahora tiene contadas sus horas para el cierre. Hasta siempre, ‘Maribel’.