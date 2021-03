El anteproyecto de la obra del Mercado de Almendralejo saldrá la próxima semana

El anteproyecto de la remodelación del edificio de la plaza del Mercado se conocerá la próxima semana cuando sea presentado en junta de gobierno local. Así lo ha anunciado el alcalde, José María Ramírez, quien ha adelantado algunos detalles de la nueva obra que se pretende hacer allí, después de haber conseguido que el edificio tuviera un doble uso, tanto comercial como sociocultural.

Uno de los detalles que ha confirmado es la vuelta de los industriales que están ahora en el mercado Las Mercedes al lugar de origen del que salieron hace años. Ramírez ha desvelado que la parte baja del edificio estará reservada en una mitad a estos puestos de carnicería, frutas y productos frescos del mercado municipal y la otra mitad a otros comercios de diferentes sectores. Sobre las cuatro esquinas, dos de ellas estarán reservadas a establecimientos hosteleros y las otras dos están aún por determinar.

En la parte alta se situarán las dependencias dirigidas a aspectos socioculturales, con espacios de coworking. Se elimina el auditorio que fue previsto en el proyecto inicial.

Hay que recordar que se trata de un proyecto financiado en un 80% por fondos europeos. El anteproyecto es elaborado, primeramente, por técnicos municipales.

Plaza Extremadura

De otro lado, Ramírez ha confirmado que la obra para remodelar la Plaza de Extremadura ha sido adjudicada a la unión temporal de empresas formada por Aglomerados Araya y Majoin, tal y como ya informó este periódico. La semana que viene se firmará el contrato y, desde entonces, estas empresas tendrán un mes para comenzar con la obra.

Respuestas

El alcalde también ha valorado la rueda de prensa emitida por el Partido Popular donde se criticaba la poca ejecución del presupuesto del ejercicio de 2020. Ramírez dice que el «Partido Popular tiene un complejo. Ha apoyado los presupuestos de 2021 y ahora parece que tiene que estar haciendo inmediatamente crítica. Han renunciado a hacer oposición. Me gustaría que fueran algo más rigurosos a la hora de sacar conclusiones».

Ramírez sí ha confesado que se han ejecutado pocos proyectos derivados de los fondos Edusi, pero no está de acuerdo con el hecho de haber tenido menos en gastos corrientes. «Creo que eso no es malo, sino de buenos gestores. Si hubiéramos gastado más nos dirían lo contrario. No doy más importancia a todo esto cuando se hacen informes parciales», dijo.