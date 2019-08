APAG Extremadura Asaja alerta de la posible «paralización» de la vendimia

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha dado una vuelta de tuerca más al convulso inicio de la campaña de la vendimia indicando que no descarta la «paralización» de esta campaña debido a los bajos precios que arrastra la uva. «Si las cosas no se hacen correctamente en los próximos días, no descartamos movilizaciones, yo diría paralización de la vendimia. Esto es un aviso, principalmente, para los bodegueros extremeños», ha señalado.

Desde esta organización agraria informan que la previsión de la presente campaña rondaría los dos millones de hectolitros cuando la producción media es de 3,5 millones.

Metidieri asegura que la actual campaña de la vendimia se presenta «tensa y difícil» para el sector por estos bajos precios y por las dificultades de encontrar mano de obra para recoger la cosecha.

Desde APAG Extremadura Asaja insisten en que no se están dando las circunstancias para que los precios de la uva para cava, que es la primera que se recoge en campaña, estén en torno al 40 por ciento por debajo de los precios del año pasado.

Actualmente, los precios de la uva para cava rondan los 30-35 céntimos por kilogrado, cuando en el 2018 se empezó a recoger con precios que oscilaban entre 55 y 60 céntimos por kilogrado.

Metidieri va más allá e indica que esta situación difícil puede trasladarse a toda la vendimia, afectando de forma general a la cosecha de uva. También es crítico con los bodegueros por no existir, a día de hoy, ni tablillas ni contratos entre ellos y los agricultores, por lo que se incumple la Ley de la Cadena Alimentaria.

El presidente de Apag Asaja exige la formalización de contratos de todas las transacciones que ya se están realizando y que el precio sea acorde con la calidad de la uva. «Si tenemos una campaña bastante más baja como ya hemos anunciado, en torno a un 40 por ciento menos que el año pasado, y tenemos una calidad excepcional, no se puede entender esta bajada de precios», arguye.

Metidieri también ha incidido en los problemas para encontrar mano de obra para la vendimia. Comenta que no se puede entender la alta tasa de paro que hay en la región extremeña y que, sin embargo, no haya personal suficiente para afrontar la campaña de la vendimia.